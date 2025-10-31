"Gazze için acil su seferberliği  başlamalı"

2 yıldır süren İsrail soykırımında hayatta kalan Gazze’lilerin yeni bir yaşam mücadelesi başlıyor. Barınma, gıda gibi temel hizmetlerin sağlanması çok önemli. Özellikle de temiz suya ulaşım hayati değerde. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, Gazze’ye bir an önce sürekli su sağlanması için seferberlik başlaması gerektiğini söylüyor ve yapılması gerekenleri şöyle anlatıyor:

* Gazze’nin suyunun önemli bir bölümü kirlendi. Temiz suyun büyük bölümü ise İsrail kontrolünde olan sistemden geliyor. İsrail’in bu kontrolü sürdürebileceği de dikkate alınarak Gazze’ye “Acil Su Temini Seferberliği” bir plan dahilinde başlatılmalı ve sürdürülmeli. Harabeye dönen kentte kendi evlerini sağlam bulamayınca yıkıntıların arasında kendi imkanlarıyla yaşamaya çalışacak olan Gazzeli’ler için acil su temini gerekiyor. Bunun kış gelmeden Gazzeli’lere barınma imkanı yaratılmasına yönelik Konteyner Kent vb gibi projelerle birlikte ele alınması gerekecek. Ancak bu planların uygulanmasına kadar acil su ihtiyacına yönelik çalışmalar bir an önce başlatılmalı.”