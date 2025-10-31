Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Gazze için acil su seferberliği  başlamalı" | Dış Haberler

        "Gazze için acil su seferberliği  başlamalı"

        Yerle bir olan, alt yapısı tamamen çöken Gazze'de temiz suya ulaşılabilmesi hayati önemde. Uzmanlar, Gazze için acilen su seferberliğinin başlaması gerektiğini söylüyor. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 31.10.2025 - 13:56 Güncelleme: 31.10.2025 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gazze için acil su seferberliği  başlamalı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        2 yıldır süren İsrail soykırımında hayatta kalan Gazze’lilerin yeni bir yaşam mücadelesi başlıyor. Barınma, gıda gibi temel hizmetlerin sağlanması çok önemli. Özellikle de temiz suya ulaşım hayati değerde. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, Gazze’ye bir an önce sürekli su sağlanması için seferberlik başlaması gerektiğini söylüyor ve yapılması gerekenleri şöyle anlatıyor:

        * Gazze’nin suyunun önemli bir bölümü kirlendi. Temiz suyun büyük bölümü ise İsrail kontrolünde olan sistemden geliyor. İsrail’in bu kontrolü sürdürebileceği de dikkate alınarak Gazze’ye “Acil Su Temini Seferberliği” bir plan dahilinde başlatılmalı ve sürdürülmeli. Harabeye dönen kentte kendi evlerini sağlam bulamayınca yıkıntıların arasında kendi imkanlarıyla yaşamaya çalışacak olan Gazzeli’ler için acil su temini gerekiyor. Bunun kış gelmeden Gazzeli’lere barınma imkanı yaratılmasına yönelik Konteyner Kent vb gibi projelerle birlikte ele alınması gerekecek. Ancak bu planların uygulanmasına kadar acil su ihtiyacına yönelik çalışmalar bir an önce başlatılmalı.”

        * İlk aşamada en az bir tuzdan arındırma tesisi tekrar hizmete alınmalı , geçici yer üstü su iletim boruları döşenmeli, uygun yerlerde çeşmeler ve su temin bölgeleri inşa edilmelidir. Halk sağlığının korunması için önce hastanelere ve sağlık merkezlerine su temin edilmelidir. Bu çalışma bir plan dahilinde Gazze Belediyesi ile birlikte yürütülmelidir.

        * Su temininde ikinci ve üçüncü aşamalar orta ve uzun vadeli olarak ele alınmalıdır. Bu dönemde Gazze’nin yeni yerleşim planına göre su temini ve atıksu uzaklaştırma projesi uygulamaya geçirilecektir. Bu aşamada su ve kanalizasyon sisteminde kapsamlı onarımlar, yeniden inşa çalışmaları, yeni arıtma tesisleri ile sürekli su kaynağı yaratılması gibi projelerin uygulanması gerekecektir. Bu aşamalarda enerji ve su temininin birlikte ele alınması ve tarımsal sulama ihtiyacının da karşılanması düşünülecektir.

        * Gazze’de halen yaşanan su krizinin çözülmesi için birinci aşamanın hızla uygulamaya geçirilmesi gerekiyor. Su temini çalışmalarının başlaması zaman alabilir. Bunun için Gazze’ye acil gıda sevkiyatı talebi acil su talebi ile birlikte ele alınmalıdır. Gazze için Acil Su Seferberliği konusunda uluslararası kamuoyu da harekete geçirilmeli.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Üçüncü duruşmada 4.gün
        Üçüncü duruşmada 4.gün
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Turizmde gelir rekoru
        Turizmde gelir rekoru
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?