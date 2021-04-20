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Geçiş ücretinde 'İyileştirme' kararı

Azeri petrolünün, Türkiye üzerinden uluslar arası pazarlara taşınmasında “aracı”lık eden Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı’ndan akan her varil petrol için Türkiye’ye kalan, (benzer hatlarda 1.5-2 dolar düzeyinde olan) 55 centlik “geçiş ücreti”nin artırılması için İngiliz BP ile yapılan görüşmeler tamamlandı. Kaynaklar, geçiş ücretini “iyileştirme” konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldığını söyledi. Taraflar, “gizlilik” kararı aldı. Bu nedenle yeni ücret düzeyi hakkında bilgi verilmedi

Geçiş ücretinde 'İyileştirme' kararı

BTC Petrol Boru Hattı ile Hazar Bölgesi’nde üretilen petrol, Ceyhan’a taşınıyor. Daha sonra da tankerlerle uluslararası pazarlara ulaştırılıyor. Hattın kapasitesi yıllık 50 milyon ton, günlük 1 milyon varil. BTC boru hattı, toplam bin 776 kilometre uzunluğa sahip. Türkiye bölümünün uzunluğu, bin 76 kilometre.

GEÇİŞ ÜCRETİ ERİDİ

Hattın, Türkiye bölümünü BOTAŞ International Limited (BIL) yürütüyor. 4 Haziran 2006 tarihinde hizmete sunulan hattan akan her varil petrol için Türkiye 55 centlik “geçiş ücreti” alıyor. Bunun, 28-29 centi BIL’e, kalan bölümü de vergi olarak devlete aktarılıyor.

Geçiş ücreti, yıllar içinde eridi. Dünyada, benzer boru hatlarında ilgili ülkelere kalan geçiş ücretinin 1.5-2 dolar düzeyinde olduğuna dikkat çekiliyor.

AYLAR ÖNCE BAŞLADI

Türkiye, geçiş ücretinin günün koşullarına uygun ve dünya işletmeciliğine yakın düzeye çekmek için BTC’nin büyük ortağı İngiliz devi BP ile aylar önce masaya oturdu. Ankara, geçiş ücretinin artırılmasına ilişkin talebini, gerekçeleri ve dünya örnekleriyle ortaya koydu. Ekonomik ve teknik yönlerini anlattı. Geçiş ücretinin, son derece düşük olduğu kayda geçirildi.

HABERTÜRK’ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Ankara’da enerji yönetimi ile BP arasında yapılan BTC Ham Petrol Boru Hattı’ndan akan her varil petrolden Türkiye’ye kalan 55 centlik “geçiş ücreti”nin artırılması için BP ile yapılan görüşmeler kısa süre önce tamamlandı.

Peki, görüşmeler nasıl sonuçlandı? Kaynaklar, tarafların geçiş ücretini “iyileştirme” konusunda anlaşmaya vardığını söyledi. Kaynaklar, anlaşmaya ilişkin “gizlilik” ilkesi işletildiği için yeni ücret düzeyi hakkında bilgi vermedi.

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