Gefle: 3 - Norrby IF: 1

İsveç Superettan maçında Gefle, Norrby IF ile karşı karşıya geldi.11. dakikada ev sahibi, Admir Bajrovic ile skoru 1-0 yaptı. 24. dakikada Nicklas Savolainen, tabelayı 1-1 yaptı. 37. dakikada Gefle, Jacob Ortmark ile skoru 2-1 yaptı. İlk yarı 2-1 sona erdi. Gefle oyuncuları Anton Kralj, Netan Nico Sansara sarı kartla ilk yarıyı tamamladılar. 56. dakikada Gefle oyuncusu Admir Bajrovic skoru 3-1 olarak değiştirdi.Norrby IF oyuncusu Abdelrahman Saidi ile Gefle oyuncusu Jesper Bjorkman sarı kartla ikinci yarıyı tamamladılar.Maçı Gefle 3-1 kazandı.608 kodlu maçta İddaa'da Gefle galibiyetine bahis oynayanlar 2.65 oranını kazandı.Gefle takımının son 5 maçlık performansı: 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi. Konuk Norrby IF ise bu süreçte 2 kez kazandı, 3 kez yenildi.