Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Sağlık Geleneksel Çin Tıbbı'na göre duygular ile bağlantılı organlar

        Geleneksel Çin Tıbbı'na göre duygular ve ilişkili olduğu organlar

        Duygular, elde tutulan somut şeyler olmadığı için birçok kişi bir duyguyu hissettikten sonra onların tamamen geçtiğini düşünür ancak Geleneksel Çin Tıbbı'na göre, duygular organlarımızı etkiler bu yüzden bir kişinin sağlığına kavuşması için fiziksel ve mental sorunlar bir arada ele alınmalıdır.

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Modern dünyada bir kişi sağlık sorunu yaşadığında bu genelde hastalıklı bir organ veya enfeksiyon çerçevesinde değerlendiriliyor. Ancak Geleneksel Çin Tıbbı (GÇT) insan ruhu ve fiziksel sağlık arasında bir köprü olduğunu düşünüyor.

        Bu anlayışa göre aşırı sinirlilik ve öfke karaciğeri etkileyebilir ve regl ağrısı, baş ağrısı, yüz ve gözlerde kızarıklık, baş dönmesi ve ağız kuruluğu gibi birçok rahatsızlığa neden olabilir.

        2

        Başka bir örnek olarak; GÇT, bir kişinin kendisini sürekli üzgün hissetmesini akciğerdeki bir soruna bağlıyor.

        Bununla beraber, geleneksel tıp anlayışında teşhis oldukça bireyseldir. Her hastanın kendine özgü ortaya çıkan semptomlarına göre tedavi uygulanır.

        3

        Elbette, diğer tıbbi gerçekler de tedavinin bir parçası olarak kabul ediliyor ancak Çin'in geleneksel şifa anlayışında belirli bir sağlık sorununu iyileştirmek için hem fiziksel hem de akıl sağlığı beraber ele alınıyor. İşte, GÇT'ye göre duygular ve ilişkili olduğu organlar...

        4

        AKCİĞER

        Akciğerler vücuda oksijen taşır ve karbondioksiti uzaklaştırır.

        Akciğer; keder, üzüntü ve birinden ve/veya bir yerden ayrılma ile ilgili duygularla bağlantılıdır.

        5

        DALAK

        Dalak, vücudun bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynar ve eski kan hücrelerini, bakterileri vücuttan uzaklaştırır ve kanı temizler.

        Dalak; endişe, bir konuya fazlaca odaklanma gibi duygularla bağlantılıdır.

        6

        BÖBREK

        Böbrekler, vücuttaki atıkların ve fazla sıvının dışarı çıkarılmasını sağlar.

        Böbrek; korku, endişe, güvensiz hissetmek, zayıf irade ve izole edilmenin vermiş olduğu duygularla ilgilidir.

        7

        KARACİĞER

        Sindirim ve besinlerin vücutta işlenmesi için çalışır.

        Karaciğer; öfke, kızgınlık, hayal kırıklığı, sinirli olmak, acı çekmekle ilgili duygularla bağlantılıdır.

        8

        KALP

        Kalp kanı tüm vücuda pompalar. GÇT'de bu organ neşe ile bağlantılıdır.

        Kalp; coşku ve enerji eksikliği, zihinsel huzursuzluk, depresyon, uykusuzluk ve umutsuzluk ile ilgili duygularla bağlantılıdır.

        Kaynak: Wery Well Mind

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Rodos'tan sonra Korfu Adası'nda da yangın çıktı!
        Rodos'tan sonra Korfu Adası'nda da yangın çıktı!
        Icardi'de son dakika!
        Icardi'de son dakika!
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        Galatasaray'dan Zaha bombası!
        Galatasaray'dan Zaha bombası!
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor