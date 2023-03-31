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'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de büyük sır açığa çıkacak mı?

SHOW TV’nin BKM imzalı sevilen dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’de dün akşam çarpıcı gelişmeler yaşandı

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de büyük sır açığa çıkacak mı?
HABERTURK.COM

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’de 'Kıvanç', 'Mert’in 'Derya’nın oğlu olduğunu öğrendi ve nikah masasında 'Derya’yı terk etti. Bu olayın ardından 'Kıvanç’ın ne yapacağı merak konusu olurken, akıllara “Büyük sır ortaya çıkacak mı?” sorusu geldi.

Heyecan dolu bölüm sosyal medyada da gündem oldu. #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi TT listesinde yer aldı, 'Sadi' ve 'Songül' de trendlere girdi.

Yayınlanan bölümde; 'Sadi', 'Servet’le olan gizli görevine devam ederken 'Songül’ü kontrol altında tutmakta zorlanmaya başladı. 'Yörük’ü bulmak için dört bir koldan çalışan 'Songül' ellerindeki delillerin sonuç vermemesinden dolayı öfkelendi. 'Songül', 'Sadi’nin anlık hatasıyla 'Servet’le olan özel telefonunu buldu. 'Songül’ü bir şekilde kendine inandıran 'Sadi', 'Servet’in kafasında soru işaretleri oluşturdu. 'Songül’den kurtulmak isteyen 'Servet' olayı kendisine bulaştırmadan Ankara yeraltı dünyasından 'Faruk’un ‘Yedi Emin’in karısına ulaşması için gerekli bilgiyi verdi.

'Yedi Emin’den intikam almak için 'Payaslı'ların evine gelenler o sırada karşılarında 'Melike’yi gördü. 'Melike’yi 'Songül’le karıştıran adamlar silahlarını ateşledi. Vurulup hastaneye kaldırılan 'Melike' ölümden döndü. 'Sadi' yüzleşmek için 'Faruk’a ulaştı ancak 'Faruk', kimden emir aldığını söyleyemeden öldürüldü. 'Can' ve 'Mert’le olan arkadaşlığını kurtarmak isteyen 'Aylin', 'Araz’la bir plan yaptı. Ancak 'Gizem’in ortaya çıkıp her şeyi 'Mert’e söylediğini açıklamasıyla işler iyice karıştı.

'Kıvanç' tedavisine devam ederek cerrahlığı bırakmaya karar verdi. Bu karar 'Derya' ile aralarındaki buzları eritti ve evlenmek için gün aldılar. 'Mert', ablasına karşı çıkarken 'Asuman' da ikili oynamaya devam etti.

Nikah günü geldiğinde 'Asuman', son hamlesini yaparak 'Kıvanç’a 'Derya' ve 'Mert' hakkındaki büyük sırrı söyledi. 'Mert’in 'Derya’nın oğlu olduğunu öğrenen 'Kıvanç' yaşadığı şokla neye uğradığını şaşırdı. Final sahnesinde 'Kıvanç', nikah masasında ‘hayır’ diyerek 'Derya’yı büyük bir yıkıma uğrattı. 'Mert’in 'Derya’nın oğlu olduğunu öğrenen 'Kıvanç’ın ne yapacağı merakla bekleniyor

İşte herkesi şaşırtan o final sahnesi;

İzlemek için tıklayınız

GELECEK HAFTA NELER OLACAK?

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Nikah masasında terk edilen 'Derya’nın büyük bir üzüntü yaşadığı tanıtımda 'Servet', 'Taylan komiser'in ölüm emrini veriyor. 'Taylan’ı kaçıran 'Servet’in adamları ona işkence yaparken 'Sadi’nin gelmesi ise gerilimi artırıyor. 'Taylan', 'Sadi’yi karşısında görünce ‘enişte’ diyerek şoke olurken, 'Servet’in 'Sadi’yi ‘Yörük’ lakabıyla tanıtması dikkat çekiyor. 'Kıvanç’la konuştuğunu söyleyen 'Mert’in ise gerçeği öğrenip öğrenmediği merak konusu oluyor.

İşte 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 34. Bölüm Tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

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