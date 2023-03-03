'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' nefes kesen bir bölümle ekrana geldi

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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin BKM imzalı büyük ilgi gören dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, dün akşam heyecanın bir an olsun hız kesmediği bir bölümle izleyicileriyle buluştu. Dizi, sosyal medyada beğeni dolu yorumlar alırken, #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi 3 saat 40 dakika Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı. Dün akşam yayınlanan bölümde; 'Sadi’nin 'Servet’in elinde olmasıyla büyük bir üzüntü yaşayan 'Songül, 'Servet’in tehdidine karşılık 'Roberto’yu vermeyi düşündü. 'Songül', Ankara’yla kurulan irtibat sonrası 'Roberto’nun teslim edilemeyeceğini öğrenince organize şube ekibiyle yeni bir plan kurdu. 'Nihat Başkomiser'in yardımıyla yapılan operasyonda 'Sadi' eve dönse de 'Servet' kaçmayı başardı.

'Sadi' kurtuluyor; İzlemek için tıklayınız 'SADİ' VE 'SONGÜL’ÜN GİZEM İÇİN KRİTİK MÜDAHALESİ 'Araz’ın 'Gizem’i görmeye gitmek istemesine bozulan 'Sevda, 'Aylin’le konuşmaya karar verdi. 'Aylin, 'Sevda’nın 'Araz’la olan ilişkisini öğrendiğini duyunca tedirginliğe kapıldı. 'Melek' cephesinde ise işler iyice karıştı. 'Aygün', evi kaybettiğini öğrendikten sonra 'Mahmut’un 'Melek’e zarar vereceğini düşünerek korumaya alınmasını talep etti ve 'Melek' yetkililer tarafından koruma evine götürüldü.

'Melek’in bu zor günlerinde en büyük destekçileri yine arkadaşları oldu. 'Derya', 'Kıvanç’la olan ilişkisinde daha da yakınlaşırken 'Kıvanç’ın hareketleri 'Derya’yı rahatsız etti. 'Kıvanç' ise yaşadığı sağlık sorunlarını 'Derya’dan gizlemek için büyük bir çaba sarf etti. 'Kıvanç’ın davranışlarındaki tuhaflık hem 'Derya’nın hem de 'Meltem’in dikkatinden kaçmadı. 'Servet', 'Sadi’nin köşkteki paranın ortadan kaybolmasıyla bir ilgisi olmadığını anlayınca oklarını 'Gizem’e çevirdi. 'Sadi' de 'Servet’le olan konuşmalarından sonra paradan haberdar olunca 'Gizem’i korumak ve ne olduğunu anlamak için gizlice 'Songül’le birlikte 'Gizem’in evine girdi. Son anda eve gelen 'Gizem', 'Servet’in adamlarını görünce büyük bir şok yaşarken o sırada orada bulunan 'Songül' ve 'Sadi' ortaya çıktı.

'Sadi' ve 'Songül', 'Gizem’i kurtarabilecek mi? İzlemek için tıklayınız NESLİHAN YELDAN, ‘GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’ KADROSUNA DAHİL OLDU Final sahnesinde 'Derya’nın kapısını ise sürpriz bir misafir çaldı. Aniden üvey ablası 'Asuman’ı karşısında gören 'Derya' büyük bir şaşkınlık yaşadı. Dizide 'Derya' karakterinin ablası ‘Asuman’ olarak izleyici karşısına çıkan oyuncu ters köşe bir rolle 'Karabayır’daki yerini aldı.

'Derya’nın üvey ablası olan ‘Asuman’ hayatı boyunca yaşadığı her kötü olaydan 'Derya’yı sorumlu tutar. 'Derya’yı her zaman kıskanıp babasının ona olan sevgisini hazmedemeyen 'Asuman', kocası tarafından aldatıldığını öğrendikten sonra soluğu İstanbul’da 'Derya’nın kapısında alır. Tüm olumsuzluklarda olduğu gibi bunun da sebebini 'Derya’dan bilen 'Asuman', yapacağı hamlelerle 'Derya’ya huzursuz günler yaşatacak. Üstelik 'Derya’nın kimsenin bilmediği sırrından da haberdardır. 'Derya’nın yakınındaki herkes artık 'Asuman’ın hedefindedir. İşte heyecan dolu final sahnesi; İzlemek için tıklayınız YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 30. bölüm tanıtımı yayınlandı. 'Sadi' ve 'Songül’ün sahneye çıktığı ve aksiyon dolu anların yaşandığı merak uyandıran tanıtımda 'Aylin', “Ya sana söz geçireceğim bu düşmanlık bitsin diye ya da kalbime, senden vazgeçsin diye” sözleriyle 'Araz’a 'Gelincikler’e olan düşmanlığı sebebiyle rest çekiyor.