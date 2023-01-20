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'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de özel anlar

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin dün akşam ekrana gelen 26. bölümü heyecan dolu anlara sahne oldu. Songül sonunda ailesinin katillerinin hak ettiği cezayı bulduğu için sevinirken Servet aracının patladığı yalanıyla ortadan kayboldu. Songül’ün Sadi’ye yaptığı sürprizle ikili romantik bir akşam geçirdi

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de özel anlar
HABERTURK.COM

SHOW TV’nin BKM imzalı büyük ilgi gören dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’de dün akşam heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Songül ve Sadi’nin sürpriz bir şekilde yakınlaştığı romantik gecesi bölüme damgasını vurdu. Dizi 26. bölümüyle ABC1 20+'da 4.92 izlenme oranı (reyting) 10.79 izlenme payı (share), TOTAL’de 4.46 izlenme oranı (reyting) 10.27 izlenme payı (share) ve AB’de 3.44 izlenme oranı (reyting) 8.65 izlenme payı (share) elde etti. Sosyal medyada da çok konuşulan dizi #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi ile 7 saat boyunca Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı.

Sadi ve Songül, Gizem’in de yardımıyla Servet’in yalısından çıkmayı başardı. Songül sonunda ailesinin katillerinin hak ettiği cezayı bulduğu için sevinirken Servet aracının patladığı yalanıyla ortadan kayboldu. Yalıdan ayrılırken Servet’in geride bıraktığı para dolu çantalardan birini bulan Gizem, kimseye söylemeden bu parayla kendisine yeni bir hayat kurmak için eski mahallesine döndü. Araz’la yeniden vakit geçirmeye başlayan Gizem bundan böyle sadece arkadaş olduklarını söyledi. Diğer yanda Mert’le olan ilişkisi ise Mert’in tepkisiyle kopma noktasına geldi. Ablasını korumak isteyen Mert, Kıvanç’ın karşısına çıkıp Derya’dan uzak durmasını söyledi. Mert’in tepkisinin ardından Kıvanç’ın tavırlarındaki değişiklik ise artık daha da belirgin bir hal almaya başladı. Sadi’ye sürpriz yapan Songül yaşadıkları badirelerin ardından sonunda rahat bir nefes aldı. Songül’ün Sadi’ye yaptığı sürprizle ikili romantik bir akşam geçirdi.

Sadi ve Songül’ün özel gecesi;

İzlemek için tıklayınız

FİNAL SAHNESİNDE NEFESLER TUTULDU!

Melek’le konuşan Sadi, öğrendiği gerçeklerle Melek’in nasıl bir çıkmazda yaşadığını fark etti. Melek’i bir an olsun yalnız bırakmayan Sadi, hastaneden kaçan Celal’in de hesabını kendisi kesti.

Celal için yolun sonu;

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Sadi ve Songül’ün kendi yatak odasını vermemek için türlü oyunlar yaptığı tanıtımda Araz ve Aylin’in el ele olduğu anlar dikkat çekiyor. Derya’nın kaçırılması ise izleyenleri şoke ediyor.

İşte 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 27. Bölüm Tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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