'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Derya' kaçırıldı

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HABERTURK.COM

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, 27. bölümüyle ABC1 20+'da 4.15 izlenme oranı (rating) 10.12 izlenme payı (share), TOTAL’de 3.93 izlenme oranı (rating) 9.70 izlenme payı (share) ve AB’de 2.59 izlenme oranı (rating) 7.36 izlenme payı (share) elde etti.

Sosyal medyada da çok konuşulan dizi #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi ile 4 saat 35 dakika boyunca Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı.

Dün akşam yayınlanan bölümde; 'Sadi' ve 'Songül’ün aynı odaya yerleşme kararının ardından ikili kendi alanlarını kaybetmemek için kıyasıya bir rekabete başladı. Ancak birbirlerinin arkasından yaptıkları planlar başarısızlıkla sonuçlandı ve salonda uyumak zorunda kaldılar. 'Aylin' sonunda kafede bulduğu işe başladı. Daha ilk günden eski okul arkadaşlarının karşısına çıkmasıyla kafede ortalık karıştı. 'Aylin' zor anında yanında olan 'Araz’la yakınlaşırken, bu yakınlaşmaya 'Sevda' şahit oldu. Ancak 'Araz', 'Sevda’yı 'Aylin' hakkında ikna etmeyi başardı.

'Meltem’in, 'Buğra' ve 'Derya’nın tanışmasını istemesiyle köşeye sıkışan 'Yaver' bulduğu çözümle 'Derya’nın kendisini fark etmemesini sağladı. 'Servet' köşkteki para dolu bavulun ortadan kaybolmasının ardından parayı kimin aldığını öğrenmek için araştırmalara başladı. 'Servet’in yaşadığından habersiz olan 'Gizem' ise elindeki parayla geçmişte canını yakan herkesten kendi yöntemleriyle intikam almaya başladı.

'Sadi' ve 'Songül', 'Songül’ün ailesinin mezarını ziyaret etti. İkilinin duygu yüklü anları izleyicileri de derinden etkiledi. Ardından 'Songül’ün ailesinin mezarını ziyaret ettikleri sırada kendilerine doğrultulan silahlardan kaçmayı başaran 'Sadi' ve 'Songül' pusu kuranların kim olduğunu öğrenmek için harekete geçti. Final sahnesinde ise heyecanı yükselten bir gelişme yaşandı. 'Kıvanç', 'Derya’nın kaçırılmasıyla yardım istemek için soluğu 'Payaslılar’ın kapısında aldı. 'Derya’nın kaçırılması gerilimi artırırken 'Sadi' ve 'Songül’ün ne yapacağı merak konusu oldu.

“Ben damadınız 'Sadi Payaslı” İzlemek için tıklayınız YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI! ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin gelecek hafta ekrana gelecek yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. 'Derya’nın zor anlarının ekrana geldiği tanıtımda 'Sadi' ve 'Songül', 'Derya’yı kurtarabilmek için aksiyon dolu bir maceranın içine atılıyor. 'Mert', 'Gizem' ve 'Araz’ın yakın hallerini görürken bunu okulda anlatması 'Aylin’i şoke ediyor. 'Sadi' ve 'Songül’ün evinde yerde baygın halde yatan kişi ise dikkat çekiyor.