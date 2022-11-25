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Sosyal medyada 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' rüzgarı

SHOW TV’nin BKM imzalı perşembe akşamlarına damga vuran dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin dün akşam ekrana gelen bölümü heyecan dolu gelişmelere sahne oldu. Sosyal medyanın gündemine oturan dizi, bölüm etiketi #BanaYalanSöylediniz ile 12 saat 10 dakika, #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi ise 3 saat 20 dakika boyunca TT listesinde yer aldı

Sosyal medyada 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' rüzgarı
Sosyal medyada 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' rüzgarı
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HABERTURK.COM

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, 19. bölümüyle TOTAL’de 4.96 izlenme oranı (rating) 12.02 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 4.85 izlenme oranı (rating) 11.16 izlenme payı (share), AB’de 3.61 izlenme oranı (rating) 9.45 izlenme payı (share) elde etti.

SONGÜL, SADİ VE DERYA’NIN GEÇMİŞİNİ ÖĞRENİNCE YIKILDI

Öğrendiği gerçekler karşısında büyük yıkım yaşayan Songül, Derya ve Sadi’nin bunca zaman kendisini kandırdığını düşündü ve Sadi’den uzak durmaya karar verdi. Songül eve dönmeyince Sadi onu aramaya çıktı. Songül’ü perişan bir halde bulan Sadi, onun davranışlarına anlam veremedi.

Evlerinin bahçesinde Nedim’in cesedinin bulunması sonucu başı belaya giren Esra, bu durumdan kurtulmak için suçu Oğuz’un üzerine attı. Diğer yanda Derya ve Kıvanç giderek yakınlaşırken, Kıvanç yeğeni Zafer’i Derya ile tanıştırdı. Kıvanç merkez hastanede boşalan başhemşirelik pozisyonunu Derya’ya teklif etti ancak Derya kabul etmedi.

“Bana yalan söylediniz”

İzlemek için tıklayınız

SADİ’NİN HAYAL KIRIKLIĞI

Bölge Savcısı Haluk, toplanan imzaların talebiyle şartlı tahliye edilmiş öğrencilerin Karabayır’da tehdit oluşturup oluşturmadığını ortaya koymak için soruşturma yapmaya karar verdi. Aylin, tamirhaneye Araz’dan hesap sormaya gitti. Araz hiçbir şeyden haberi olmadığını söyledi ama Aylin inanmadı. Araz, ekibini toplayıp neler olduğunu öğrendi ve büyük bir tartışma yaşandı.

Ekibinden imzaları geri çekmesini istediğini göstermek için Aylin’e giden Araz, burada Mert’i görünce Gizem’e haber verdi. Böylece Gizem ve Mert arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Finalde Songül’le aralarındaki mesafenin arttığını gören Sadi, nihayet Songül’le konuşmayı başardı ancak duydukları hiç hoşuna gitmedi.

“Sen benim kalbime hiç girmedin ki Sadi…”

İzlemek için tıklayınız

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 20. bölüm tanıtımı yayınlandı. Derya ve Kıvanç’ın aralarındaki ilişkide yeni bir adım attığı tanıtımda Rıza’nın evinde duyulan silah sesi dikkat çekiyor.

Restoranda bir araya gelen Sadi, Songül ve Derya arasında gerilim dolu bir yüzleşme yaşanıyor. “Sizi hiç affetmeyeceğim” diyen Songül, Sadi ve Derya’nın geçmişte çekildikleri bir fotoğrafı masaya bırakırken, neler olacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 20. Bölüm Tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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