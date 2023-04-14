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'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de heyecan uyandıran gelişme

SHOW TV’nin BKM imzalı sevilen dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin dün akşam ekrana gelen 35'inci bölümü heyecan dolu gelişmeleriyle izleyicileri ekran başına topladı

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de heyecan uyandıran gelişme
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HABERTURK.COM

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin dün akşam yayınlanan yeni bölümündeki gelişmeler, izleyicileri bir kez daha ekran başına topladı.
'Songül’ün hamilelik testi yaptığı bölümde test sonucunun çift çizgi çıktığının görülmesi dizinin hayranlarını sevindirdi. Nefeslerin tutulduğu final sahnesinde ise 'Servet', köstebek olduğunu öğrendiği 'Sadi’ye silah doğrulttu. İlgiyle izlenen bölüm sosyal medyada trendlere girdi. #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi TT listesinde yer alırken, dizinin sevilen çifti 'Sadi' ve 'Songül' de uzun saatler sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Dün akşam yayınlanan bölümde; 'Sadi' ve 'Başsavcı', 'Taylan’ı öldü gibi göstererek 'Servet’i tuzağa çekmeyi planladı. 'Sadi’nin 'Taylan’ı vurduğunu kendi gözleriyle gören 'Servet, bir sonraki hamlesi için harekete geçti.

Diğer yanda 'Songül' ise 'Taylan’ı bulmak için elde ettiği ipuçlarının peşine düştü. Aldığı istihbaratla 'Servet’in sevkiyat yapacağı mekana baskın yapan 'Songül' çatışmanın ortasında kalsa da 'Taylan’ın gizlice kendini korumasıyla çatışmadan çıkmayı başardı. Ancak 'Taylan’ın yaşadığını 'Servet’in de öğrenmesi 'Sadi’nin hayatını büyük bir tehlikeye attı.

'Derya’dan hesap soran 'Mert' evden çıkıp 'Gizem’in yanına gitti. 'Gizem' ve 'Mert' yaralarını birlikte sararken eskisi gibi yakınlaşmaya başladı. 'Asuman' sinsice anne-oğul arasına girmeye devam ederken 'Derya', 'Mert’in “Babam kim?” sorusuna bir türlü cevap veremedi. İkili arasında yaşanan tartışma sırasında 'Mert’in baygınlık geçirmesi herkesin yüreğini ağzına getirdi.

'Aylin' aldığı evraklar sayesinde ailesine ulaşacağını düşünürken eline geçen bilgilerin yetersiz olduğunu gördü. 'Araz’la birlikte buldukları ipucunun peşinden giden 'Aylin', sonunda öz anneannesine ulaştı.

'Melike’nin söyledikleriyle kafası karışan 'Songül', hamilelik testi yaptı ancak testin sonucunu göremeden aldığı bir mesajla evden çıkıp gitti. Testteki görülen çift çizgi ise 'SadGül' hayranlarına büyük bir heyecan yaşattı.

'Songül’e gelen mesajda 'Yörük’ün kim olduğunu öğrenmesi için atılan konuma gitmesi gerektiği yazıyordu. 'Songül' dayanamadı ve konuma doğru yola çıktı. Bu sırada 'Servet' ise köstebek olduğunu öğrendiği 'Sadi’ye silah doğrulttu. Gerilim dolu anların yaşandığı final sahnesinin ardından olacaklar için nefesler tutuldu.

İşte nefeslerin tutulduğu o anlar;

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'Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 36. bölüm tanıtımı yayınlandı. 'Songül’ün 'Sadi' ve 'Servet’in karşısına çıktığı tanıtımda gerçekler ortaya çıkıyor. 'Songül', öğrendiklerinden sonra 'Sadi’ye öfkelenirken, 'Aylin’in anneannesi ile yaşadığı yüzleşme gözyaşları içinde son buluyor.

'Asuman’ın “O zamana kadar 'Mert’im de bu ilik illetinden kurtulmuş olur” sözleri üzerine 'Mert' ve 'Gizem' şaşkınlık yaşarken, 'Mert’in “Söyle neyim var?” sorusuna gelecek yanıt merakla bekleniyor.

İşte 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 36. bölüm tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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