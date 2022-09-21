'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı! 0:00 / 0:00

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SHOW TV'nin BKM imzalı büyük ilgi gören dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 10. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Sadi ile trafikte karşılaşan Songül'ün, ehliyet kontrolü yaptığı eğlenceli ön izleme sahnesinde ikilinin diyalogları yüzleri güldürüyor

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN DOKUZUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Songül'ün mektubuyla dağılan Sadi onu durdurmak için trenin yolunu kesti. Son anda trenden inen Songül eve döndü. Sadi, Kırdarların köydeki adamının Burhan olduğunu anladı. Burhan'ı konuşturmayı başaran Sadi, Songül'le birlikte yaptıkları planla Burhan'ı emniyete teslim etti. Depo baskını sonucu Mert, Zülfikar ve Can'ı hapse göndereceğini düşünen Araz, üçlünün depodan kaçtığını öğrendiğinde deliye döndü. Üçlünün, Ozan'ın yardımıyla kaçtıklarını Aleyna'dan öğrenen Araz, bunun bedelini Ozan'a ödetmek istedi. Zülfikar'ın yetişmesiyle Ozan, Araz ve çetesinin elinden son anda kurtuldu. Sadi ile Derya yıllar önce yapmadıkları yüzleşmeyi yaptı. Sadi, Derya'yı götürdüğü yerde geçmişin hesabını yaptı. İkili arasındaki konuşmayla mazilerine bir sünger çekildi. Sadi'nin gizli desteğiyle mahallenin sünnet olmayan çocukları için sünnet düğünü düzenlendi. Herkes güzel geçen gecenin keyfini sürerken Sadi ve Songül, Kırdarların adamının ne kadar yakınlarında olduğunun farkında değildi.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.