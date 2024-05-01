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        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kızların ATV turu kazayla son buldu

        Genç kızların ATV turu kazayla son buldu

        Aksaray'da üniversite öğrencisi 2 genç kızın ATV turu kazayla sonlandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 20:24 Güncelleme: 01.05.2024 - 20:24
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        ATV turu kazayla son buldu
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        Aksaray’da üniversite öğrencisi 2 genç kızın bindiği ATV sürücüsünün virajı alırken kuma kaptırması ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ve yolcu konumundaki 2 genç kız yaralanırken, birisi yarasını unutup sağlık ekiplerine görüntü alan basın mensuplarının neden çektiğini sordu.

        Kaza, Bayrambaba Mahallesi Bayrambaba Caddesi Kireçlik mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kiraladıkları ATV ile gezintiye çıkan 2 üniversite öğrencisi Bayrambaba Caddesine geldiklerinde Z.S.K (21) idaresindeki 68 ADV 026 plakalı ATV’yi kuma kaptırdı. Bu esnada sürücü de direksiyon hakimiyetini kaybederken kontrolden çıkan ATV takla attı. Yaklaşık 15 metre ATV ile sürüklenen sürücü ve yolcu olarak arkasında bulunan C.Ö. (21) isimli kız öğrenciler yaralandı.

        Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kız öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalelerinin ardından ambulansa bindirilen öğrenciler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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