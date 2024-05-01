Genç kızların ATV turu kazayla son buldu

Aksaray’da üniversite öğrencisi 2 genç kızın bindiği ATV sürücüsünün virajı alırken kuma kaptırması ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ve yolcu konumundaki 2 genç kız yaralanırken, birisi yarasını unutup sağlık ekiplerine görüntü alan basın mensuplarının neden çektiğini sordu.

Kaza, Bayrambaba Mahallesi Bayrambaba Caddesi Kireçlik mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kiraladıkları ATV ile gezintiye çıkan 2 üniversite öğrencisi Bayrambaba Caddesine geldiklerinde Z.S.K (21) idaresindeki 68 ADV 026 plakalı ATV’yi kuma kaptırdı. Bu esnada sürücü de direksiyon hakimiyetini kaybederken kontrolden çıkan ATV takla attı. Yaklaşık 15 metre ATV ile sürüklenen sürücü ve yolcu olarak arkasında bulunan C.Ö. (21) isimli kız öğrenciler yaralandı.