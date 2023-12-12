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        Gençler sordu, Sarp Apak ve Ahmet Mümtaz Taylan cevapladı

        'Ölümlü Dünya 2' filminin oyuncuları Sarp Apak ve Ahmet Mümtaz Taylan, İzmir'de üniversite öğrencileriyle buluştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 12:25 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:25
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        Gençler sordu, oyuncular cevapladı
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        İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı programı tarafından İzmir Sinema Ofisi Koordinatörü Gülen Gözkara Saygı'nın desteğiyle kentteki tüm üniversite öğrencilerine açık düzenlenen söyleşide ‘Ölümlü Dünya 2' filminin oyuncuları Sarp Apak ile Ahmet Mümtaz Taylan, sinema ve oyunculukla ilgili gençlerden gelen soruları yanıtladı.

        Kariyerlerindeki unutulmaz anıları esprili bir dille anlatan Sarp Apak ve Ahmet Mümtaz Taylan, katılımcılara keyifli bir gün yaşattı. Oyuncular, doğru bir kariyer hedefi belirleme noktasında gençlerle önerilerini de paylaştı.

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        "MUTLULUK DUYDUK"

        İEÜ Konferans Salonu'nda, gençlerin katılımıyla gerçekleşen söyleşinin moderatörlüğünü; Gülen Gözkara Saygı ve Batıgün Sarıkaya yaptı. İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Emre Küheylan, iki ünlü oyuncuyu kampüste konuk etmekten mutluluk duyduklarını söyleyerek, Sarp Apak ve Ahmet Mümtaz Taylan'a katılımlarından dolayı teşekkür etti.

        "UNUTULMAZ BİR DENEYİM OLDU"

        Emre Küheylan, “Öğrencilerimize, teknik anlamda en iyi eğitimi vermekle yetinmiyor, sektörlerinin önde gelen isimleriyle gençlerimizin buluşmasına da çok önem veriyoruz. 'Ölümlü Dünya 2', kısa sürede yüz binlerce izleyiciye ulaşan, oldukça beğeni toplayan bir film. Sarp Apak ve Ahmet Mümtaz Taylan da çok sayıda nitelikli projeden hatırladığımız, sinema sektörünün çok değerli iki ismi. Filmin İzmir galasından önce üniversitemize konuk olarak gençlerimize eşsiz, çok keyifli bir gün yaşattılar. Etkinliğimize, İzmir'deki diğer üniversitelerden gençlerimiz de katıldı. Sadece gençlerimiz için değil, bizler için de unutulmaz bir deneyim oldu. Meslek Yüksekokulu olarak yıl boyunca farklı sektörlerden ünlü isimleri kampüsümüzde konuk etmeye devam edeceğiz” dedi.

        Fotoğraflar: İHA

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        #ölümlü dünya 2
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        #Ahmet Mümtaz Taylan
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