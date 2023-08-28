Sabah uyandığında kahve veya çay içme arasındaki tercihiniz genetiğinizden kaynaklı olabilir. Farkında olmadan günlük hayatımızın birçok rutini kısmen genomumuz tarafından yönlendiriliyor. Basit bir örnek vermek gerekirse, tat alıcılarımızdaki ince genetik ayarlar, içecek tercihimize yardımcı oluyor. Kahve severlerin kafeinin acılığına karşı daha az hassas oldukları, çay meraklılarının ise diğer acı kimyasal türlerini o kadar güçlü algılamadıkları çalışmalar ile tespit edildi.

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"EĞER SİZDE BU GEN VARSA BULMACA ÇÖZMEYİ SEVDİĞİNİZİ BİLİYORUZ"

Genetik, her türlü farklı faaliyete yönelik eğilimlerimiz veya isteksizliklerimiz konusunda da rol oynuyor. Genlerimiz egzersiz yapmaktan ne kadar hoşlandığımızı, koşu gibi daha yalnız fiziksel aktivite biçimlerini mi yoksa takım sporlarını mı tercih ettiğimizi yönetiyor. Bunlarla beraber DNA'mız bizi daha spesifik boş zaman uğraşlarına da yönlendirebiliyor.

On beş yıl önce, 2 bin İngiliz yetişkinle yapılan bir anket ilk kez hobi geni diye bir kavramı öne sürdü. Bir kişinin soy ağacına ve atalarının tercih ettiği uğraşlara bakmak, belirli faaliyet türlerine karşı güçlü bir eğilim olduğunu gösteriyordu. Ankete katılanlar aslında uzun bir bahçıvan, pul koleksiyoncusu veya pastacı soyundan geldiklerini keşfettiklerinde şaşırmıştı.

Anketten sonraki 15 yıl içinde içinde dünya çapında pek çok kişi, ebeveynlerinin ya da atalarının sevdiği bir uğraşın yetişkinlikte birdenbire açıklanamaz bir çekiciliğe sahip olduğunu fark ettikten sonra bu çalışmaya başvurdu. Kanada, Ottawa’dan bir sigorta çalışanı olan Michael Woronko bir Medium blogunda şunları yazdı: "Çocukken annem beni arboretuma götürdüğünde bile bahçeciliğe hiç ilgi göstermemiştim ama bir yetişkin olarak içimde, derinlerde bir şey öne çıktı ve ben de onunla birlikte hareket ettim."

Büyük genom dizileme çalışmaları artık bunun nedenini açıklamaya başlıyor. İzlandalı bir bilim insanı olan Kari Stefansson, bulmacalara olan ilgiyi belirleyen belirli bir gen varyantını bile bulduklarını anlatıyor. "Eğer bu gen sizde varsa, bulmaca çözmeyi seveceğinizi biliyoruz ancak bu genin bulmacalarda başarılı olup olmamanız üzerinde hiçbir etkisi yok" diye açıklıyor. Bu durum, genlerimizin hayatta izlediğimiz yolu nasıl belirlediği gibi karmaşık bir konuda da geçerli.