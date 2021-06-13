Darnella Frazier (sağdan üçüncü) , polisler Floyd'u nefessiz bırakırken kayıttaydı

ABD'de George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesini kayda olan genç, Pulitzer özel ödülüne layık görüldü.

Pulitzer ödül heyeti, 18 yaşındaki Darnella Frazier'a özel ödülün, cesaretinden dolayı verildiği kaydedildi.

Frazier'ın yaptığı kayıt, ABD'de büyük ırkçılık karşıtı gösterileri başlatmış, protestolar dünyaya yayılmıştı.

Aynı görüntü polis memuru Derek Chauvin'in cinayet suçundan mahkum edildiği davada da kullanıldı.

Pulitzer Ödülü ABD'deki en prestijli gazetecilik ödülü olarak biliniyor.

Pulitzer ödül heyeti, olay sırasında 17 yaşında olan Frazier'ın cesaretle yaptığı cinayet kaydı için, "vatandaş gazeteciliğinin, adalet ve gerçeğe ulaşma noktasındaki kritik rolünü göstermiştir" denildi.

Frazier, geçen yıl 25 Mayıs'ta kuzeniyle Minneapolis'te yürürken Floyd'un öldürülmesine tanıklık etti.

Polis memuru Chauvin'in mahkum edildiği davada ifade veren Darnella Frazier, "dehşet içindeki bir adam, hayatı için yalvardığı" için telefon kaydına başladığını söyledi.

Chauvin'in cezası Haziran'da açıklanacak

Cinayet anının videosu, ABD ve sonrasında dünyanın başka noktalarında da ırkçılık karşıtı protestoların fitilini ateşledi.

Birçokları için Floyd'un öldürülmesi, özellikle siyahlara karşı polis şiddetinin sembolü olarak görüldü.

Yapılan yargılama sonunda Chauvin ikinci derece, üçüncü derece cinayet ve ölüme sebebiyet vermekten suçlu buldu.

Chauvin'in alacağı hapis cezasının Haziran ayında açıklanacağı duyuruldu.

ABD yasalarına göre, ikinci derece planlı olmayan cinayete en çok 40 yıl, üçüncü derece cinayete en çok 25 yıl, ikinci derece ölüme sebebiyet verme suçuna ise 10 yıl hapis ve/veya 20 bin dolar hapis cezası verilebiliyor.

https://www.youtube.com/watch?v=g866IP23q_w