Gigi Hadid o davaya isyan etti

Gigi Hadid, Instagram’da birlikte bir fotoğrafını paylaştığı paparazinin, görüntüsünü izinsiz kullandığı gerekçesiyle kendisine dava açmasına isyan etti. Hadid, "Bu insanlar bizim üzerimizden her gün para kazanıyor. Tek kuruş vermeden. Sabah akşam peşimizdeler. Ve şimdi Twitter’da bulduğum, altında kimin çektiği yazmayan bir fotoğraf için bana dava açıldı, ki koyduğu fotoğraf için ajanslardan zaten ödemesini almıştı. Bu absürt" ifadelerini kullandı