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Hamile kadın, dere kenarında ölü bulundu 0:00 / 0:00

DHA

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Gültepe Köyü yolu üzerindeki dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede kadın cesediyle karşılaştı. Kimliği belirlenemeyen kadının hamile olduğu ve silahla vurulduğu tespit edildi.

DHA'nın haberine göre; savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cansız bedeni Görele Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.