Bakan Kacır: 30'dan fazla ülkenin semalarını Türkiye'nin SİHA'ları ve İHA'ları koruyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye, bugün İHA'larda dünyada bir numara oldu. Sadece Türkiye'nin semalarında değil; 30'dan fazla ülkenin semalarını Türkiye'nin SİHA'ları ve İHA'ları koruyor" dedi.

Giresun'a gelen Bakan Kacır, Şebinkarahisar'da düzenlenen mitingde konuştu. Şebinkarahisar Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap eden Kacır, Türkiye'nin insansız hava aracında bir numara olduğunu söyledi. Kacır, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tam bağımsız Türkiye yolculuğunda teknoloji hamlesini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'yi, 'Türkiye Yüzyılı'na kendi evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle taşıyoruz. Buraya Türkiye'nin otomobili Togg ile giriş yaptık. 60 yıl devrim otomobilinin hayalini kuruyordu Türk milleti, şimdi devrin otomobilini bu millet yola çıkardı. Türkiye, bugün İHA'larda dünyada bir numara oldu. Sadece Türkiye'nin semalarında değil; 30'dan fazla ülkenin semalarını Türkiye'nin SİHA'ları ve İHA'ları koruyor. Bayraktar, Anka, Aksungur, Akıncı, Kızılelma, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey ve Kaan göklerde. İnşallah 'Türkiye Yüzyılı'nda Şebinkarahisar'ın evlatları da Milli Teknoloji Hamlesi'ne çok daha katkı verecek" dedi.

'TÜRKİYE BİR ÜRETİM ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜ'

Kacır, Türkiye'yi 22 yılda hizmetlerle donattıklarını kaydederek, "22 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün Türkiye'yi hizmetlerle donattık. Türkiye'nin çehresi değişti, bir üretim üssüne, üretim ülkesine dönüştü. Türkiye'nin her yerinde organize sanayi bölgeleri (OSB) kurduk. OSB'lerin sayısını ve çalışanların sayısını artırdık. OSB demek; üretim demek, istihdam demek, kalkınma demek. Cumhurbaşkanımız Erdoğan müjdesini verdi. Organize sanayi bölgemiz, Şebinkarahisar'a hayırlı olsun. Şebinkarahisar'ın evlatları, bu şehrin öz çocukları, bu şehirde yaşayanlar, bu şehirde istihdam edilecek. Bu şehirde üretecek, bu şehirde fabrikaların bacaları tütecek. İnşallah bu şehir böylelikle tersine göç alacak. Yeniden bir cazibe merkezine dönüşecek. Şebinkarahisar'ın güzel evlatları, her şeyin en iyisine layıklar. Şimdiye kadar olduğu gibi durmadan, duraksamadan omuz omuza vereceğiz. Belediye Başkanımız Ömer Şentürk ile omuz omuza, sırt sırta vererek Şebinkarahisar'a hizmet edeceğiz" diye konuştu.

'EĞRİBEL TÜNELİ RÜYA OLARAK GÖRÜLÜYORDU'

Kacır, şöyle devam etti:

"22 yıldır bu şehirde, gördüğünüz her eserde, AK Parti'nin imzası var, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mührü var. Eğribel Tüneli bir rüya olarak görülüyordu. 5 bin 900 metre uzunluğunda çift tüp olarak tüm Türkiye'de olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız bu hayali de gerçekleştirdi. Giresun yanı başımıza geldi. İnşallah yol bağlantılarını da tamamlayacağız. Şebinkarahisar'ın İstanbul ve Dereli bağlantı yollarını tamamlayıp, ana ulaşım hattının merkezi haline getireceğiz. Karadeniz'in İç Anadolu ile bağlantı noktası haline getireceğiz. Böylelikle üretim faaliyetleri daha bereketli olacak, daha katma değerli olacak, daha rekabet gücü yüksek olacak."

Konuşması sonrası Kacır, Kadınlar Dokuyor Proje Atölyesi'ndeki kadınlarla bir araya geldi, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.