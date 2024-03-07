Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Espiye'de okullarda yangın ve bina tahliye tatbikatı yapıldı

        Giresun'un Espiye ilçesindeki okullarda yangın ve bina tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:51 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Espiye'de okullarda yangın ve bina tahliye tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Espiye ilçesindeki okullarda yangın ve bina tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

        Espiye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere olası yangın halinde yapılması gerekenleri anlattı.

        Öğrenciler, bilgilendirmenin ardından ekiplerin gözetiminde binayı tahliye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu
        Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma

        Benzer Haberler

        Giresun'da "Geçmişten Günümüze Filistin" konulu sempozyum düzenlendi
        Giresun'da "Geçmişten Günümüze Filistin" konulu sempozyum düzenlendi
        Giresun Yağlıdere'de kaymakamın da aralarında bulunduğu 5 kadın yönetici gö...
        Giresun Yağlıdere'de kaymakamın da aralarında bulunduğu 5 kadın yönetici gö...
        Ticaret borsalarında 6 ayda 280 bin tonun üzerinde fındık satıldı
        Ticaret borsalarında 6 ayda 280 bin tonun üzerinde fındık satıldı
        Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, altyapı çalışmalarını inceledi
        Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, altyapı çalışmalarını inceledi
        AK Parti Giresun Milletvekili Elmas, Eynesil'i ziyaret etti
        AK Parti Giresun Milletvekili Elmas, Eynesil'i ziyaret etti
        Eynesil Kaymakamı Pamuk'tan kan bağışı çağrısı
        Eynesil Kaymakamı Pamuk'tan kan bağışı çağrısı