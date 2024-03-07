Espiye'de okullarda yangın ve bina tahliye tatbikatı yapıldı
Giresun'un Espiye ilçesindeki okullarda yangın ve bina tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Giresun'un Espiye ilçesindeki okullarda yangın ve bina tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Espiye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere olası yangın halinde yapılması gerekenleri anlattı.
Öğrenciler, bilgilendirmenin ardından ekiplerin gözetiminde binayı tahliye etti.
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