Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, altyapı çalışmalarını inceledi
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Kavaklar Mahallesi'nde altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Kavaklar Mahallesi'nde altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.
Şenlikoğlu, ilgililerden devam eden proje hakkında bilgiler aldı, vatandaşlarla sohbet etti.
Mahallede yeni bir kanalizasyon hattının döşendiğini aktaran Şenlikoğlu, şöyle konuştu:
"Atık suların doğaya karışmaması ve güvenle şehir kanalizasyonuna ulaşması için yeni projelerimizi hayata geçirdik. Kavaklar Mahallemizde de devam eden çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayacağız. Şehrimizde sorunsuz bir altyapı için mücadele ediyoruz."
Şenlikoğlu, kentte altyapı çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.
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