Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da Yeşilay Haftası kutlandı

        Giresun'da, Yeşilay Haftası törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 14:33 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da Yeşilay Haftası kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da, Yeşilay Haftası törenle kutlandı.

        Debboy mevkisinden başlayan kutlama programı, Atatürk Meydanı'nda devam etti.

        Yeşilay Giresun Şube Başkanı Dr. Cengiz Cindemir, Yeşilay'ın köklerinin 1920'li yıllara dayandığını ve bağımlılıkla mücadelede öncü bir kuruluş olduğunu söyledi.

        Cindemir, Yeşilay'ın gençleri ve toplumu zararlı alışkanlıklardan korumak için yoğun bir çaba sarf ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu hafta, sadece sigara, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı ile mücadele etmekle kalmaz, aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik ederek toplumumuzun daha sağlıklı bir geleceğe adım atmasına yardımcı olur. Yeşilay'ın çalışmalarıyla gençlerimiz ve yetişkinlerimiz arasında bilinçli kararlar alınması, zararlı alışkanlıklardan uzak durulması ve sağlıklı yaşam tercihlerinin yaygınlaşması hedeflenmektedir."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var!
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor

        Benzer Haberler

        Giresun'da ağaç elektrik direği çaldıkları belirlenen 3 kişi yakalandı
        Giresun'da ağaç elektrik direği çaldıkları belirlenen 3 kişi yakalandı
        Görele Belediye Başkanı Süleymanoğlu, meclis üyeleriyle bir araya geldi
        Görele Belediye Başkanı Süleymanoğlu, meclis üyeleriyle bir araya geldi
        Espiye'de düğün salonu ve kongre merkezinin temeli atıldı
        Espiye'de düğün salonu ve kongre merkezinin temeli atıldı
        Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Giresun Valisi Serdengeçti, yılın iki ayındaki asayiş ve trafik olaylarını...
        Giresun Valisi Serdengeçti, yılın iki ayındaki asayiş ve trafik olaylarını...
        Türkiye'nin 6 aylık fındık ihracatı 1,2 milyar doları aştı
        Türkiye'nin 6 aylık fındık ihracatı 1,2 milyar doları aştı