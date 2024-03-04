Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Türkiye'nin 6 aylık fındık ihracatı 1,2 milyar doları aştı

        Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun altı aylık döneminde 1 milyar 212 milyon 662 bin 624 dolar gelir sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 10:33 Güncelleme: 04.03.2024 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin 6 aylık fındık ihracatı 1,2 milyar doları aştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun altı aylık döneminde 1 milyar 212 milyon 662 bin 624 dolar gelir sağladı.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan altı aylık dönemine ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, 1 Ağustos 2023-29 Şubat 2024 döneminde yurt dışına 1 milyar 212 milyon 662 bin 624 dolar karşılığında 167 bin 649 ton fındık satıldığı belirtilirken, geçen sezonun aynı döneminde ise 117 bin 5 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 35 milyon 884 bin 929 dolar kazanç sağlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        "Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor"
        "Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor"
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralamıştı! 4 ay mağara ve menfezde yaşamış!
        1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralamıştı! 4 ay mağara ve menfezde yaşamış!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Arkadaşları müsabakaya çıkmadı! Şampiyona vefa!
        Arkadaşları müsabakaya çıkmadı! Şampiyona vefa!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        "Mucizesini sürdürüyor"
        "Mucizesini sürdürüyor"
        Çeteler arasında çatışma çıktı: Binlerce mahkum firar etti!
        Çeteler arasında çatışma çıktı: Binlerce mahkum firar etti!
        "Dur" ihtarına uymadı! Polis aracına çarptı!
        "Dur" ihtarına uymadı! Polis aracına çarptı!
        Dev maçta neler yaşandı?
        Dev maçta neler yaşandı?
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        "Evliliğe inancımı kaybettim"
        "Evliliğe inancımı kaybettim"
        Ailece cenazeye gidiyorlardı! Tarifsiz acı!
        Ailece cenazeye gidiyorlardı! Tarifsiz acı!
        Çinli'den 'hibrit' karar
        Çinli'den 'hibrit' karar
        Kabine toplantısı bugün! İşte gündemdeki masalar
        Kabine toplantısı bugün! İşte gündemdeki masalar
        Bilim insanları dev yıldız kumulların sırrını çözdü
        Bilim insanları dev yıldız kumulların sırrını çözdü

        Benzer Haberler

        Bitexen Giresunspor-Adamaspor maçının ardından
        Bitexen Giresunspor-Adamaspor maçının ardından
        Giresunspor - Adanaspor: 0-1
        Giresunspor - Adanaspor: 0-1
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Giresun merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
        Giresun merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
        Giresun'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Giresun'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Fındık üreticilerine "tarım sigortası yaptırın" çağrısı
        Fındık üreticilerine "tarım sigortası yaptırın" çağrısı