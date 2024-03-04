Türkiye'nin 6 aylık fındık ihracatı 1,2 milyar doları aştı
Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun altı aylık döneminde 1 milyar 212 milyon 662 bin 624 dolar gelir sağladı.
Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun altı aylık döneminde 1 milyar 212 milyon 662 bin 624 dolar gelir sağladı.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan altı aylık dönemine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, 1 Ağustos 2023-29 Şubat 2024 döneminde yurt dışına 1 milyar 212 milyon 662 bin 624 dolar karşılığında 167 bin 649 ton fındık satıldığı belirtilirken, geçen sezonun aynı döneminde ise 117 bin 5 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 35 milyon 884 bin 929 dolar kazanç sağlandığı kaydedildi.
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