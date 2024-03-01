Giresun'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.
İlçenin Gazi Mustafa Kemal Caddesi Dörtyol mevkisinde Zehra T. yönetimindeki 28 AYC 265 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Adnan Bodur'a (69) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Bodur, 112 Acil Sağlık ekiplerince Espiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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