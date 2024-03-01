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        Giresun'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 15:07 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:07
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        Giresun'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        İlçenin Gazi Mustafa Kemal Caddesi Dörtyol mevkisinde Zehra T. yönetimindeki 28 AYC 265 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Adnan Bodur'a (69) çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Bodur, 112 Acil Sağlık ekiplerince Espiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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