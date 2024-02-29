Giresun Millet Ormanı projesi devam ediyor

Giresun Millet Ormanı'nda, idare binası, manzara seyir terası, kameriye, kültür evi, kır kahvesi, büfe, serbest oyun alanı, ibadethane, yöresel ürün satış birimi, yaya yolu ve otopark gibi sosyal alanlar bulunacak.

Vali Serdengeçti, projenin tamamlanmasıyla sosyal ihtiyaçların önemli ölçüde karşılanabileceği ve şehrin güzel manzarasının keyifle seyredilebileceği yeni bir yaşam alanına kavuşacaklarını belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "81 İle 81 Millet Ormanı" projesi kapsamında Giresun'daki millet ormanı 50 bin metrekarelik alan üzerinde uygulanıyor.

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