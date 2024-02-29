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        Giresun Millet Ormanı projesi devam ediyor

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, "Giresun Millet Ormanı" projesinin devam ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 12:20 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:23
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        Giresun Millet Ormanı projesi devam ediyor
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        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, "Giresun Millet Ormanı" projesinin devam ettiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "81 İle 81 Millet Ormanı" projesi kapsamında Giresun'daki millet ormanı 50 bin metrekarelik alan üzerinde uygulanıyor.

        Gaziler Tepesi mevkisinde kurulan millet ormanındaki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Serdengeçti, ilgililerden bilgi aldı.

        Vali Serdengeçti, projenin tamamlanmasıyla sosyal ihtiyaçların önemli ölçüde karşılanabileceği ve şehrin güzel manzarasının keyifle seyredilebileceği yeni bir yaşam alanına kavuşacaklarını belirtti.

        Giresun Millet Ormanı'nda, idare binası, manzara seyir terası, kameriye, kültür evi, kır kahvesi, büfe, serbest oyun alanı, ibadethane, yöresel ürün satış birimi, yaya yolu ve otopark gibi sosyal alanlar bulunacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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