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        Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, yeni projelerini anlattı

        Giresun Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, projelerini kamuoyuna tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:32 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:41
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        Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, yeni projelerini anlattı
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        Giresun Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, projelerini kamuoyuna tanıttı.

        Şenlikoğlu, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, 5 yıllık görev süresince yapılan hizmetlerle Giresun'a çok büyük değer kattığını, şehrin çehresini değiştirdiğini söyledi.

        Vatandaşların faydasına olacak çalışmaları gerçekleştirme gayretinde olduklarını aktaran Şenlikoğlu, "Göreve gelirken sözünü verdiğimiz projelerin yüzde 75'ini gerçekleştirdik. Kalan yüzde 25'inin çalışmaları ise devam ediyor." dedi.

        Şenlikoğlu, kentte kamu yatırımlarıyla birlikte yapılan hizmetlerin maliyetinin 6 milyar lirayı bulduğuna işaret etti.

        Görev süresinde 100 projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Şenlikoğlu, yeni projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

        "Giresun Marina Park 42, şehirlerarası otobüs terminali, Cin Ahmet pazar alanı, valilik köprülü kavşak, Sanayi sitesi çevre düzenlemesi, Gedikkaya cam teras projeleri hayata geçirilecek. Yine teleferik projemiz tamamlanacak. Teyyaredüzü Mahallesi'nde balıkçı barınağı yapılacak. Çıtlakkale Mahallesi'nde deniz dolgusuyla yeşil alan kazandırılacak. Mahalle kreşleri kurulacak. Gazi Caddesi'nde yeniden düzenleme gibi bir çok proje tamamlanacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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