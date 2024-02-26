Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        MHP Giresun Milletvekili Konal, Doğankent ilçesini ziyaret etti

        MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Doğankent ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 12:19 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Giresun Milletvekili Konal, Doğankent ilçesini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Doğankent ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Konal, Doğankent Belediye Başkanı Ruşen Özden ile kent merkezinde görüştü, istek ve taleplerini dinledi.

        İlçede caddeleri gezen Konal, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek yerel seçimlerde destek istedi.

        Milletvekili Konal, Giresun'un sorunlarının çözümü için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, 1. Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı Harşit Vadisi'nde kazanılan zaferin anısına Harşit Anıtı yapımı için girişimlerde bulunacağını aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        Hamile kadını boğdu! Gizli duruşma istedi! Mağdur olmuş!
        Hamile kadını boğdu! Gizli duruşma istedi! Mağdur olmuş!
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Kira kavgasında önce duvarı kırıldı, sonra elektriği kesildi!
        Kira kavgasında önce duvarı kırıldı, sonra elektriği kesildi!
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        Bayilerden elektrik verecek
        Bayilerden elektrik verecek
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        İşçi alacaklarında hak arama süresi

        Benzer Haberler

        Espiye'de yolcu otobüslerinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi
        Espiye'de yolcu otobüslerinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi
        Giresun'da fındığın kilogram fiyatı yeni haftaya 128 liradan başladı
        Giresun'da fındığın kilogram fiyatı yeni haftaya 128 liradan başladı
        Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Giresun'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
        Giresun'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Görele'de öğrencilere saç bakım hizmeti sunuldu
        Görele'de öğrencilere saç bakım hizmeti sunuldu