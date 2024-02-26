MHP Giresun Milletvekili Konal, Doğankent ilçesini ziyaret etti

Milletvekili Konal, Giresun'un sorunlarının çözümü için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, 1. Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı Harşit Vadisi'nde kazanılan zaferin anısına Harşit Anıtı yapımı için girişimlerde bulunacağını aktardı.

İlçede caddeleri gezen Konal, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek yerel seçimlerde destek istedi.

Konal, Doğankent Belediye Başkanı Ruşen Özden ile kent merkezinde görüştü, istek ve taleplerini dinledi.

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