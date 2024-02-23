Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.K, H.K ve Y.Ö. tutuklanırken, M.B. ve E.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda O.K, H.K, M.B, Y.Ö. ve E.S. gözaltına alındı, 76 gram sentetik uyuşturucu ve 53 sentetik hap ele geçirildi.

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