Görele Kaymakamlığına atanan Genç, görevine başladı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 26 Ocak'ta Görele Kaymakamlığına atanan Hamit Genç görevine başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 26 Ocak'ta Görele Kaymakamlığına atanan Hamit Genç görevine başladı.
Kaymakam Genç, gazetecilere, Görele'yi tanımaya başladığını söyledi.
Genç, ilerleyen günlerde kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalışarak, ilçe halkına ve ilçeye faydalı olmaya çalışacağını ifade etti.
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