Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Görele Kaymakamlığına atanan Genç, görevine başladı

        Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 26 Ocak'ta Görele Kaymakamlığına atanan Hamit Genç görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:52 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görele Kaymakamlığına atanan Genç, görevine başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 26 Ocak'ta Görele Kaymakamlığına atanan Hamit Genç görevine başladı.

        Kaymakam Genç, gazetecilere, Görele'yi tanımaya başladığını söyledi.

        Genç, ilerleyen günlerde kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalışarak, ilçe halkına ve ilçeye faydalı olmaya çalışacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        Kakao fiyatlarında tarihi zirve
        Kakao fiyatlarında tarihi zirve
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Riskler ortadan kalktı
        Riskler ortadan kalktı
        "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek"
        "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek"
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        Polat çifti için yeni iddianame!
        Polat çifti için yeni iddianame!
        Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada! Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 16’sı hiç sigara içmemiş
        Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada! Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 16’sı hiç sigara içmemiş
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!

        Benzer Haberler

        Espiye Belediye Başkanı Karadere, Gelevera Deresi'nde incelemelerde bulundu
        Espiye Belediye Başkanı Karadere, Gelevera Deresi'nde incelemelerde bulundu
        Giresun'da kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 kişi yakalandı
        Giresun'da kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 kişi yakalandı
        Giresun'da 74 yaşındaki kadın katıldığı kursta Kur'an-ı Kerim okumasını öğr...
        Giresun'da 74 yaşındaki kadın katıldığı kursta Kur'an-ı Kerim okumasını öğr...
        Espiye'de yolcu otobüslerinde emniyet kemeri kullanımına sıkı denetim uygul...
        Espiye'de yolcu otobüslerinde emniyet kemeri kullanımına sıkı denetim uygul...
        DÜZELTME - Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki anıt açılışıyla ilgili haberimi...
        DÜZELTME - Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki anıt açılışıyla ilgili haberimi...
        Yağlıdere'den ABD'ye göçün başlangıcını anlatan atının açılışı yapıldı
        Yağlıdere'den ABD'ye göçün başlangıcını anlatan atının açılışı yapıldı