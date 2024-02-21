Giresun'da 74 yaşındaki kadın katıldığı kursta Kur'an-ı Kerim okumasını öğrendi

Giresun'un Espiye ilçesinde Müftülük tarafından açılan kursta 74 yaşındaki Elmas Önder, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Önder, gazetecilere, Espiye Müftülüğü tarafından Ekim 2023'te açılan Kur'an-ı Kerim okuma kursuna katıldığını söyledi.

Kur'an okumayı her zaman çok istediğini belirten Önder, "Kur'an-ı Kerim'i hiç bilmiyordum. Kurs açıldığını öğrendiğimde katılmaya karar verdim. Hocalarımızın da desteğiyle 5 ay gibi kısa zamanda öğrendim. Çok mutluyum." dedi.

Espiye Müftüsü Osman Gülbe ise Elmas Önder'e teşekkür etti.

Gülbe, 4 kadının katıldığı kursta, Önder'in örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi.