Giresun'da 74 yaşındaki kadın katıldığı kursta Kur'an-ı Kerim okumasını öğrendi
Giresun'un Espiye ilçesinde Müftülük tarafından açılan kursta 74 yaşındaki Elmas Önder, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.
Giresun'un Espiye ilçesinde Müftülük tarafından açılan kursta 74 yaşındaki Elmas Önder, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.
Önder, gazetecilere, Espiye Müftülüğü tarafından Ekim 2023'te açılan Kur'an-ı Kerim okuma kursuna katıldığını söyledi.
Kur'an okumayı her zaman çok istediğini belirten Önder, "Kur'an-ı Kerim'i hiç bilmiyordum. Kurs açıldığını öğrendiğimde katılmaya karar verdim. Hocalarımızın da desteğiyle 5 ay gibi kısa zamanda öğrendim. Çok mutluyum." dedi.
Espiye Müftüsü Osman Gülbe ise Elmas Önder'e teşekkür etti.
Gülbe, 4 kadının katıldığı kursta, Önder'in örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi.
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