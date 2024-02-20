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        Giresun ve Sivas'ta telefon hatlarından kablo çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

        Giresun ve Sivas'ta, telefon hatlarından kablo çaldıkları iddia edilen 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 11:50 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:50
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        Giresun ve Sivas'ta telefon hatlarından kablo çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
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        Giresun ve Sivas'ta, telefon hatlarından kablo çaldıkları iddia edilen 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince telefon hatlarındaki kabloları keserek çaldıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

        Giresun'un Alucra, Çamoluk, Çanakçı ve Yağlıdere ilçeleri ile Sivas'ın Suşehri ilçesinde farklı tarihlerde kablo çaldıkları belirlenen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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