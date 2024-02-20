Giresun ve Sivas'ta telefon hatlarından kablo çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Giresun ve Sivas'ta, telefon hatlarından kablo çaldıkları iddia edilen 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Giresun ve Sivas'ta, telefon hatlarından kablo çaldıkları iddia edilen 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince telefon hatlarındaki kabloları keserek çaldıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Giresun'un Alucra, Çamoluk, Çanakçı ve Yağlıdere ilçeleri ile Sivas'ın Suşehri ilçesinde farklı tarihlerde kablo çaldıkları belirlenen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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