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        Espiye Belediye Başkanı Karadere, seçim çalışmalarını sürdürdü

        Espiye Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Mustafa Karadere, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 14:10 Güncelleme: 19.02.2024 - 14:14
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        Espiye Belediye Başkanı Karadere, seçim çalışmalarını sürdürdü
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        Espiye Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Mustafa Karadere, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        Karadere, ilçede bir araya geldiği esnaf ve vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

        Kentte önemli hizmetlere imza attıklarını vurgulayan Karadere, şöyle konuştu:

        "Espiye halkına hizmet etmekten büyük gurur duyuyorum. 2 dönem görev sürem boyunca ilçemizi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar aday gösterilmek beni onurlandırdı ve bu sorumluluğu daha fazla artırıyor. Espiye'nin kalkınması ve refah seviyesinin yükselmesi için çalışmaya devam edeceğim."

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