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        Espiye'de İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması yapıldı

        Espiye'de ortaokul öğrencileri arasında İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 13:45 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:51
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        Espiye'de İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması yapıldı
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        Espiye'de ortaokul öğrencileri arasında İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

        Şehit Sezgin Burak Cantürk Ortaokulu koordinesinde organize edilen yarışmaya 8 okul katıldı.

        Yarışmada Şehit Sezgin Burak Cantürk Ortaokulundan Ayşenur Kandemir birinci, Atatürk Ortaokulundan Zeynep Dila Yüksel ikinci, Güzelyurt Ortaokulundan Ahmet Taha Yılmaz ise üçüncü oldu.

        Espiye Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, tüm öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

        Yarışma sonunda öğrencilere katılım belgeleri ile çeşitli hediyeler verdi.

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