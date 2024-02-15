Espiye'de İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması yapıldı

Espiye Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, tüm öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Yarışmada Şehit Sezgin Burak Cantürk Ortaokulundan Ayşenur Kandemir birinci, Atatürk Ortaokulundan Zeynep Dila Yüksel ikinci, Güzelyurt Ortaokulundan Ahmet Taha Yılmaz ise üçüncü oldu.

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