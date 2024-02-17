Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresunspor - Ankara Keçiörengücü: 0-1

        STAT:Çotanak Spor Kompleksi HAKEMLER: Fatih Tokail, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar GİRESUNSPOR: Erkan Anapa - Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Fatih Yılmaz, Faruk Can Genç, Talha Ülvan, Furkan Kütük, Alperen Köşker (Dk. 82 Enishan Ceylan), Şahin Dik (Dk. 85 Muhammet Turhan), Mert Han Kurt (Dk. 66 Kadir Seven) ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Ekrem Kılıçaslan -Uğur Akdemir (Dk. 90+1 Şahverdi Çetin), Ahmet Kesim, Mert Kula, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Melih İnan (Dk. 65 Ahmet Yazar), Traore, Bardhi (Dk. 77 Erkan Eyibil), Ariyibi (Dk. 78 Camara), Dembele (Dk. 90+1 Erkam Develi) GOL: Dk. 34 Dembele (P) (Ankara Keçiörengücü) SARI KARTLAR: Şahin Dik, Anıl Yiğit Çınar, Ertuğrul Şenlikoğlu, Enishan Ceylan (Giresunspor) - Uğur Akdemir, Bardhi, Camara (Ankara Keçiörengücü) Futbolda 1'inci Lig'in 23'üncü hafta maçında Giresunspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu. 33'üncü dakikada Giresunspor oyuncularının ters vuruşunda topu kaparak ceza alanına giren Dembele, kaleci Erkan Anapa tarafından düşürüldü. Hakem bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 34'üncü dakikada topun başına geçen Dembele, kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi: 0-1. 44'üncü dakikada Giresunspor ceza alanı çizgisine yakın bir yerden serbest atış kazandı. Atışı kullanan Talha Ülvan'ın kaleye gönderdiği top direğin yanından az farkla auta gitti. Ankara Keçiörengücü, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 57'nci dakikada Ariyibi'nin sol kanattan kullandığı kornerde top kaleye yöneldi. Savunmadan seken top karambole neden olurken, kaleci Erkan yatarak topa sahip oldu. 66'ncı dakikada Talha'nın kullandığı kornerde top ön direkte yerden sekerek havalandı ve kalenin üstünden auta gitti. 89'uncu dakikada Dembele ceza sahasına girip pasını Camara'ya bıraktı. Camara boş kale önündeyken topa istediği gibi vuramadı ve defans topu kornere gönderdi. Ankara Keçiörengücü maçı 1-0 kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 18:13 Güncelleme: 17.02.2024 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresunspor - Ankara Keçiörengücü: 0-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:Çotanak Spor Kompleksi HAKEMLER: Fatih Tokail, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar GİRESUNSPOR: Erkan Anapa - Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Fatih Yılmaz, Faruk Can Genç, Talha Ülvan, Furkan Kütük, Alperen Köşker (Dk. 82 Enishan Ceylan), Şahin Dik (Dk. 85 Muhammet Turhan), Mert Han Kurt (Dk. 66 Kadir Seven) ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Ekrem Kılıçaslan -Uğur Akdemir (Dk. 90+1 Şahverdi Çetin), Ahmet Kesim, Mert Kula, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Melih İnan (Dk. 65 Ahmet Yazar), Traore, Bardhi (Dk. 77 Erkan Eyibil), Ariyibi (Dk. 78 Camara), Dembele (Dk. 90+1 Erkam Develi) GOL: Dk. 34 Dembele (P) (Ankara Keçiörengücü) SARI KARTLAR: Şahin Dik, Anıl Yiğit Çınar, Ertuğrul Şenlikoğlu, Enishan Ceylan (Giresunspor) - Uğur Akdemir, Bardhi, Camara (Ankara Keçiörengücü) Futbolda 1'inci Lig'in 23’üncü hafta maçında Giresunspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’ne 1-0 mağlup oldu. 33’üncü dakikada Giresunspor oyuncularının ters vuruşunda topu kaparak ceza alanına giren Dembele, kaleci Erkan Anapa tarafından düşürüldü. Hakem bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 34'üncü dakikada topun başına geçen Dembele, kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi: 0-1. 44’üncü dakikada Giresunspor ceza alanı çizgisine yakın bir yerden serbest atış kazandı. Atışı kullanan Talha Ülvan’ın kaleye gönderdiği top direğin yanından az farkla auta gitti. Ankara Keçiörengücü, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 57’nci dakikada Ariyibi’nin sol kanattan kullandığı kornerde top kaleye yöneldi. Savunmadan seken top karambole neden olurken, kaleci Erkan yatarak topa sahip oldu. 66’ncı dakikada Talha’nın kullandığı kornerde top ön direkte yerden sekerek havalandı ve kalenin üstünden auta gitti. 89’uncu dakikada Dembele ceza sahasına girip pasını Camara’ya bıraktı. Camara boş kale önündeyken topa istediği gibi vuramadı ve defans topu kornere gönderdi. Ankara Keçiörengücü maçı 1-0 kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi!
        6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dede ve torunu 1 gün arayla hayata veda etti!
        Dede ve torunu 1 gün arayla hayata veda etti!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Mikro kanser hücrelerini tespit eden 'biyosensör'
        Mikro kanser hücrelerini tespit eden 'biyosensör'
        "Arda Güler savaşmak zorunda"
        "Arda Güler savaşmak zorunda"
        Akademisyenlerden Erzincan'daki maden göçüğü hakkında rapor
        Akademisyenlerden Erzincan'daki maden göçüğü hakkında rapor
        Ocak ayında son 53 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!
        Ocak ayında son 53 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!
        Bakan Bayraktar'dan maden göçüğü hakkında yeni açıklama
        Bakan Bayraktar'dan maden göçüğü hakkında yeni açıklama
        Aktivizmden siyasi sembole Navalny'in hayatı
        Aktivizmden siyasi sembole Navalny'in hayatı
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        "Koltuk değnekleriyle yürümek çok zordu"
        "Koltuk değnekleriyle yürümek çok zordu"
        O kuryeye hapis cezası
        O kuryeye hapis cezası
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
        Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi

        Benzer Haberler

        Erdoğan: Dış politikada tek amacımız dostlarımızın sayısını mümkün olduğunc...
        Erdoğan: Dış politikada tek amacımız dostlarımızın sayısını mümkün olduğunc...
        Espiye'de İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması yapıldı
        Espiye'de İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması yapıldı
        Bulancak Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Bulancak Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Giresun'da çıkan ev yangınında bir kişi öldü
        Giresun'da çıkan ev yangınında bir kişi öldü
        Giresun'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 10 çiftin nikahı kıyıldı
        Giresun'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 10 çiftin nikahı kıyıldı
        Espiye Müftüsü Gülbe'den hasta ve yaşlılara moral ziyareti
        Espiye Müftüsü Gülbe'den hasta ve yaşlılara moral ziyareti