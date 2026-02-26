Giresun'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Giresun'un bazı ilçelerinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.





Valilikten yapılan açıklamada, Dereli ve Çamoluk ilçelerindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, merkez ile Bulancak, Keşap, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki bazı köy okulları ile bu ilçelere bağlı beldelerdeki tüm okullarda, Espiye, Doğankent, Piraziz ve Tirebolu ilçelerindeki köy okullarında yarın eğitim yapılamayacağı, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise aynı gün izinli sayılacağı kaydedildi.



Güce ilçesinde de taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

