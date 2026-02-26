Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Espiye'den kısa kısa

        Giresun'un Espiye ilçesindeki anaokulunda "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 15:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Espiye'den kısa kısa

        Giresun'un Espiye ilçesindeki anaokulunda "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği düzenledi.

        Nene Hatun Anaokulunca organize edilen etkinlikte, İbrahimşeyh Köyü Camisi'nde öğrencilere oruç, iftar ve sahur kavramları ile caminin bölümleri hakkında bilgiler verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, yaptığı açıklamada, öğrencilerin etkinlikte hem ramazanı hem de camiyi yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirtti.

        - Ramazan konulu konferans verildi

        Espiye Müftülüğünce liselerde öğrenim gören öğrencilere yönelik ramazan konulu konferanslar düzenlendi.

        Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 75.Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Şehit Murat Şahin ile Eyüp Sultan Anadolu İmam Hatip liselerindeki konferanslarda, ramazanın manevi iklimi, orucun bireysel ve toplumsal hayata katkıları, irade eğitimi ve nefis terbiyesi konuları ele alındı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Babasını öldüren kız savunma yaptı!
        Babasını öldüren kız savunma yaptı!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"

        Benzer Haberler

        Hafriyat kamyonu cenaze törenine katılan kadına çarptı Giresun'da cenaze ne...
        Hafriyat kamyonu cenaze törenine katılan kadına çarptı Giresun'da cenaze ne...
        Kar yağışı nedeniyle yolda kalan öğrenci servisinin imdadına İl Özel İdares...
        Kar yağışı nedeniyle yolda kalan öğrenci servisinin imdadına İl Özel İdares...
        Kar yağışı nedeniyle Giresun'un Alucra ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi
        Kar yağışı nedeniyle Giresun'un Alucra ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi
        Kuzusunu yanından ayırmayan kadın görme engelli buzağıya da ışık oluyor
        Kuzusunu yanından ayırmayan kadın görme engelli buzağıya da ışık oluyor
        Giresun'un Alucra ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
        Giresun'un Alucra ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
        Giresun'da kahvehane cinayetinin zanlısı tutuklandı
        Giresun'da kahvehane cinayetinin zanlısı tutuklandı