Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Giresun'un Alucra ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

        Giresun'un Alucra ilçesinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 10:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'un Alucra ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

        Giresun'un Alucra ilçesinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle tüm kademelerde eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        2025 gazeteciler için en ölümcül yıl oldu
        2025 gazeteciler için en ölümcül yıl oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!

        Benzer Haberler

        Giresun'da kahvehane cinayetinin zanlısı tutuklandı
        Giresun'da kahvehane cinayetinin zanlısı tutuklandı
        Giresun'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı
        Giresun'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı
        Cami imamı gençleri maça yetiştirdi: Vaazı kısa tuttu, ilahileri azalttı
        Cami imamı gençleri maça yetiştirdi: Vaazı kısa tuttu, ilahileri azalttı
        Giresun'da cezaevinde iftar programı düzenlendi
        Giresun'da cezaevinde iftar programı düzenlendi
        Hasbi Dede hakkında 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan dava
        Hasbi Dede hakkında 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan dava
        Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında id...
        Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında id...