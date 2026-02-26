Giresun'un Alucra ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Giresun'un Alucra ilçesinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle tüm kademelerde eğitime bugün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.

