Giresun'da cezaevinde iftar programı düzenlendi

Giresun Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda iftar programı düzenlendi. Cezaevi yemekhanesinde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Programa, Vali Mustafa Koç, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Giresun Üniversitesi Rektörü Yılmaz Can, Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, hakimler, savcılar, cezaevi personeli ve hükümlüler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.