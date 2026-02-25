Canlı
        Giresun'da cezaevinde iftar programı düzenlendi

        Giresun'da cezaevinde iftar programı düzenlendi

        Giresun Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Giresun Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda iftar programı düzenlendi.


        Cezaevi yemekhanesinde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Programa, Vali Mustafa Koç, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Giresun Üniversitesi Rektörü Yılmaz Can, Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, hakimler, savcılar, cezaevi personeli ve hükümlüler katıldı.

