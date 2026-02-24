Canlı
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Giresun'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Giresun'un Keşap ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Giriş: 24.02.2026 - 10:11
        GÜNCELLEME - Giresun'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Giresun'un Keşap ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        İlçenin Unaca köyünde S.D. ile H.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D, H.A'yı tabancayla ateş ederek yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, H.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerinden kaçan S.D, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aletiyle ilçedeki bir evde yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

