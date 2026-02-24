Canlı
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Giresun'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Giresun'un Keşap ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 10:11
        Giresun'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Giresun'un Keşap ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        İlçenin Unaca köyünde S.D. ile H.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D, H.A'yı tabancayla ateş ederek yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, H.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

