        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Giresun'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

        Giresun'un Keşap ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 13:14 Güncelleme:
        Giresun'un Keşap ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.


        Unaca köyünde dün çıkan silahlı kavganın ardından gözaltına alınan S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Dün S.D. ile H.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D, H.A'yı tabancayla ateş ederek öldürmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

