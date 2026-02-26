Kuzusunu yanından ayırmayan kadın görme engelli buzağıya da ışık oluyor

GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da yaşamayacağı endişesiyle kendisine verilen kuzuya evinde bakan 71 yaşındaki Sabire Özer Çelebi, görme engelli 2 aylık buzağıyı da özenle büyütüyor.



İstanbul'da uzun yıllar aşçılık yaptıktan sonra 6 yıl önce emekliye ayrılan Çelebi, Dereli ilçesi Bahçeli köyüne döndü.



Çelebi, hem gelir elde etmek hem de üretime katkı sağlamak amacıyla hayvancılık yapmaya karar verdi.



Komşusundan satın aldığı büyükbaş hayvanla besiciliğe başlayan 7 çocuk annesi Çelebi, zaman içinde hayvan sayısını artırdı.



Çelebi'nin, 2 ay önce doğan buzağısının ise görme yetisinin olmadığı tespit edildi.



Engelli buzağıyı özenle büyüten Çelebi, aynı ilçede yaşayan kızına ait koyunun yaklaşık 1 ay önce dünyaya getirdiği üçüz kuzulardan hasta olanına da sahip çıktı. Çelebi, torununun "Tomurcuk" adını verdiği kuzuya evinde adeta bebek gibi bakıyor.



- "Tomurcuk bundan sonra hep benimle kalacak"



Sabire Özer Çelebi, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini, evinde daha önce de 2 kuzu büyüttüğünü söyledi.



"Tomurcuk"u da hiç yanından ayırmadığını belirten Çelebi, hayvan hasta da olsa ondan vazgeçmediğini ifade etti.



Kuzuyu sadece bir akşam işi olduğu için ev dışında kapalı bir yerde bıraktığını anlatan Çelebi, bir süre sonra dayanamayıp hayvanı tekrar eve aldığını dile getirdi.



Çelebi, "Dışarıda çok işim olmuyor. Genelde bezliyorum. Tomurcuk bundan sonra hep benimle kalacak. Büyüyecek, yavrularını da yine bu şekilde sevgiyle büyüteceğim." diye konuştu.



- "Her ahıra indiğimde ağladım, buzağıya çok üzüldüm"



Sabire Özer Çelebi, ahırda baktığı görme engelli buzağıya ise hiç kıyamadığını söyledi.



Buzağının doğduktan kısa süre sonra başını yana doğru bükerek yürüdüğünü, ilk zamanlar hayvanın engelini fark edemediklerini anlatan Çelebi, şöyle devam etti:



"Veteriner 'Buzağı hiç görmüyor.' dedi, bir hafta ağladım. Benim 4 çocuğumun görme engeli var. Bir de buzağının görmemesi beni hepten yıktı, bildiğin yıkıldım. İnsan buzağıya ağlar mı? Ağlar işte. Her ahıra indiğimde ağladım, buzağıya çok üzüldüm. Hayvan beslenmek için sadece dilini uzatıyor, şişeyi görüp de gelemiyor."



Buzağıyı büyütmenin zor olmadığını belirten Çelebi, "Yedirmeye, biberondan emmeye alıştırdım. 'Bunu sat.' dediler ama yok mümkün değil, küçük buzağıyı kimseye vermem." dedi.



Çocukluğundan bu yana hayvanları sevdiğini vurgulayan Çelebi, "Köyde, ilk gelin olduğum yıllarda öldü sanılıp dereye atılan buzağıyı aldım eve getirdim. Leğende sıcak suyla yıkadım, sobanın yanında ısıttım, temizledim. Sonra yaşadı, büyüttüm ve sağlıklı bir hayvan haline geldi. Hayvanları her zaman çok sevdim." ifadelerini kullandı.

