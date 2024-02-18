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        Giresun'da takla atan araçtan fırlayan zabıta amiri öldü

        GİRESUN'un Piraziz ilçesinde kaldırıma çarparak, takla atan hafif ticari araçtan yola fırlayan sürücü Seyit Civek (63), hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bozat köyü kavşağında meydana geldi. Piraziz Belediyes'inde görevli zabıta amiri Seyit Civek idaresindeki 28 NS 425 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yol kenarındaki kaldırıma çarpıp takla attı. Kaza sırasında araçtan yola fırlayan sürücü asfalta düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, yerde yatan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Civek'in cansız bedeni, incelemelerin ardından Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 19:17 Güncelleme: 18.02.2024 - 19:45
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        Giresun'da takla atan araçtan fırlayan zabıta amiri öldü
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        GİRESUN'un Piraziz ilçesinde kaldırıma çarparak, takla atan hafif ticari araçtan yola fırlayan sürücü Seyit Civek (63), hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bozat köyü kavşağında meydana geldi. Piraziz Belediyes'inde görevli zabıta amiri Seyit Civek idaresindeki 28 NS 425 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yol kenarındaki kaldırıma çarpıp takla attı. Kaza sırasında araçtan yola fırlayan sürücü asfalta düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, yerde yatan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Civek'in cansız bedeni, incelemelerin ardından Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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