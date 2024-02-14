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        Giresun'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 10 çiftin nikahı kıyıldı

        Giresun'da 10 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah masasına oturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 16:04 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:18
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        Giresun'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 10 çiftin nikahı kıyıldı
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        Giresun'da 10 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah masasına oturdu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler 14 Şubat'ta yoğunluk oluşturdu. Nikah işlemleri için bu özel günü tercih edenler aylar öncesinden başvurusunu yaptı.

        Aileleri ve arkadaşlarıyla belediyede nikah akitleri gerçekleştirilen 10 çifte, günün anısına çiçek hediye edildi.

        Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, hayatlarını birleştiren çiftlere sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

        Ailenin, sevginin önemine işaret eden Şenlikoğlu, "Aile bağlarımız ne kadar güçlü ve sağlam ise toplumun temeli de o kadar güçlü demektir. Bugün dünya evine giren çiftlerimizin nikahlarının hayırlı olmasını diliyorum. Tüm günleriniz sevgi dolu geçsin." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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