Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Görele'de Türk Halk Müziği konseri verildi

        Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 10:25 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görele'de Türk Halk Müziği konseri verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.

        Sanatseverler, Görele Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde organize edilen konserde keyifli anlar yaşadı.

        Konseri beğeniyle izlediklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, koro üyelerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        5 yıldır aranıyordu! Çifte cinayet, alıkoyma ve yağma! Yakalandı!
        5 yıldır aranıyordu! Çifte cinayet, alıkoyma ve yağma! Yakalandı!
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        Erzincan ve Antalya'da yağmur! 13 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        Erzincan ve Antalya'da yağmur! 13 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        ABD İsrail'in olası savaş suçlarını mı araştırıyor?
        ABD İsrail'in olası savaş suçlarını mı araştırıyor?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        Real Madrid kapıyı araladı
        Real Madrid kapıyı araladı
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"

        Benzer Haberler

        Giresun'da 3 yılda 158 dekar fındık bahçesi yenilendi
        Giresun'da 3 yılda 158 dekar fındık bahçesi yenilendi
        AK Parti Giresun İl Başkanı Yılmaz, Görele'de seçim bürosunun açılışına kat...
        AK Parti Giresun İl Başkanı Yılmaz, Görele'de seçim bürosunun açılışına kat...
        Görele'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü
        Görele'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü
        Giresun'da 69 yıllık evli çift, hala birbirlerini evliliklerindeki ilk gün...
        Giresun'da 69 yıllık evli çift, hala birbirlerini evliliklerindeki ilk gün...
        AK Parti Giresun Milletvekili Temür, Espiye'yi ziyaret etti
        AK Parti Giresun Milletvekili Temür, Espiye'yi ziyaret etti
        Harşit zaferinin 106. yıl dönümü kutlandı
        Harşit zaferinin 106. yıl dönümü kutlandı