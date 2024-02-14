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        Espiye Müftüsü Gülbe'den hasta ve yaşlılara moral ziyareti

        Espiye Müftüsü Osman Gülbe, köylerdeki hasta, yaşlı ve engellileri evlerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 10:49 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:13
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        Espiye Müftüsü Gülbe'den hasta ve yaşlılara moral ziyareti
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        Espiye Müftüsü Osman Gülbe, köylerdeki hasta, yaşlı ve engellileri evlerinde ziyaret etti.

        Gülbe ve beraberindeki din görevlileri, "Ulu Çınarlar" projesi kapsamında ilçeye bağlı Sakarya ve Değirmenağzı köylerindeki bazı hasta ve yaşlılara ziyarette bulundu.

        Gülbe, projenin kuşaklar arasında kaynaşmaya vesile olacağına inandığını söyledi.

        Sakarya köyü muhtarı Nurullah Turan ise ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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