Espiye Müftüsü Gülbe'den hasta ve yaşlılara moral ziyareti

Gülbe ve beraberindeki din görevlileri, "Ulu Çınarlar" projesi kapsamında ilçeye bağlı Sakarya ve Değirmenağzı köylerindeki bazı hasta ve yaşlılara ziyarette bulundu.

Espiye Müftüsü Osman Gülbe, köylerdeki hasta, yaşlı ve engellileri evlerinde ziyaret etti.

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