AK Parti Giresun İl Başkanı Yılmaz, Görele'de seçim bürosunun açılışına katıldı

AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, Görele ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Yılmaz, Salih Sinirlioğlu Caddesi'ndeki seçim bürosunun açılışında, ilçeye hizmetlerin gelmesi için çalıştıklarını belirterek, "Görele'de takip ettiğimiz en büyük projelerin başında 4. Organize Sanayi Bölgesi geliyor. Görele için yarım kalmış, devam eden bütün projeleri hep beraber takip edeceğiz." dedi.

Görele Belediye Başkanı ve başkan adayı Ahmet Süleymanoğlu ise "Yükümüz ağır, yolumuz uzun. Yaklaşık 22 yıldır nice zaferlere imza attık, teşkilatımızın tüm üyelerine teşekkür ediyorum. İnşallah Görele'de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin hakim olduğu 5 seneyi yaşamak, yönetmek bu teşkilata nasip olur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yılmaz ve Süleymanoğlu, seçim bürosunun açılışını yaptı.