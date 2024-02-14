Giresun'da çıkan ev yangınında bir kişi öldü
Giresun'un Bulancak ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Giresun'un Bulancak ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi Bahçeli Sokak'ta bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yapılan incelemede, evde yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki K.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
K.A'nın cenazesi Bulancak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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