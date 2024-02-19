Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Görele Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 18-11 önde bitiren Armada Praxis Yalıkavak, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü ve salondan 38-26 galip ayrıldı.

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