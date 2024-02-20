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        Görele'de öğrencilere kısa film yapımı kursu veriliyor

        Görele'de lise öğrencilerine yönelik kısa film yapımı kursu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:31 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:54
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        Görele'de öğrencilere kısa film yapımı kursu veriliyor
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        Görele'de lise öğrencilerine yönelik kısa film yapımı kursu düzenlendi.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Görele Anadolu Lisesinde organize edilen kursta sinema, dizi ve belgesel yönetmeni Alparslan Bozkurt tarafından sinemayla ilgili bilgiler verildi.

        Bozkurt, gazetecilere, belirli bir eğitim seviyesinden sonra öğrencilerin kendi tasarladıkları hikayeyi hayata geçirerek kısa film üretmeyi başaracaklarına inandığını söyledi.

        Öğrencilerin kendi hayal ettikleri ile bu coğrafyada söz söyleyecek güce ulaşmalarını istediğini ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

        "Biz kelimelerle konuşuyor gibi gözükebiliriz, sanki bizim bütün dünyamızı sözler kuruyor olabilir. Aslında biz zihnimizde var olan resimlerin, görüntülerin karşılığı kelimelerle konuşuruz. Zihnimizde var olmayan hiçbir görüntünün cümlesini kuramayız. Biz saniyede 14 kare ile bir varlığı görürüz, onun ismi zihnimizde ise görüntüsü ona elma, armut, kalem, Ali deriz. Var olan bir görüntü zihnimizde ise ona Kabe, cami, kilise deriz. Sonra zihnimiz bu görüntüleri kavramsal olarak birleştirir ve biz bir cümleye dökeriz. Dün biz bunları sözde yapıyorduk ve sözün gücü vardı. Bugün artık görüntülerin gücü var. Görüntülere kim hükmediyorsa güç de onun ve biz de onun tasarladığı şekilde düşünmeye sevk ediyor."

        Kursiyerlerden Medine Cin ise "Analitik düşüncenin ne demek olduğunu öğrendim. Bir şeylerin tümden gelerek tüme varmayı öğrendim. İlk olarak küçük parçalara bölüyorum ve bu sayede sonucuna varıyorum." dedi.

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