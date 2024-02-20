Yağlıdere'den ABD'ye göçün başlangıcını anlatan atının açılışı yapıldı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinden Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) göç eden ilk gurbetçi İzzet Aydın ve onun göç etmesini sağlayan Lefter Çemberci'nin hikayesinin yer aldığı anıtın açılışı gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, İzzet Aydın'ın oğlu Sebahattin Aydın tarafından ilçe merkezinde yaptırılan "Göç ve Vefa" adlı anıtın açılışında, anıtın ilçenin göç hikayesini simgelediğini söyledi.

Gurbetçilerin yaşadıkları zorlukları anlamak için bu tür anıtların büyük önem taşıdığını belirten Serdengeçti, anıtın sadece bir hikayeyi değil, aynı zamanda bir toplumun birliğini ve dayanışmasını temsil ettiğini vurguladı.

Sebahattin Aydın ise ABD'de yaşayan ilçe halkına babası ve Lefter Çemberci'nin katkısının olduğunu anlattı.

Aydın, 1966'da başlayan göç hikayesinin sonunda ilçe nüfusunun iki katının ABD'de yaşadığına işaret ederek, "Allah'ın babama nasip ettiği imkan, birçok insanımızın da ekonomik şartlarının gelişmesine vesile oldu. Buna bağlı olarak ilçemizin sosyal ve kültürel dokusu olumlu yönde gelişme kaydetmiştir. Türk insanının, insanlığa model olacak vefa duygusu bugün Yağlıdere'de karşılık bulmuştur. Dolayısıyla fiili durum beni ziyadesiyle memnun ediyor." dedi.

Aydın, anıt için yer tahsis eden Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş'a teşekkür etti.

Vali Serdengeçti'nin Aydın'a plaket vermesinin ardından anıtın açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Yağlıdere Kaymakamı Seda Ünlü, Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Üçtepe Belde Belediyesi Başkanı Gasım Akıllı, Giresun Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara ile vatandaşlar katıldı.